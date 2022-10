Pastor que abusou e filmou o crime contra a própria enteada é preso

Um pastor, de 57 anos, que estuprou e filmou os abusos contra a enteada dos 6 até os 12 anos, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira (19). De acordo com informações da polícia, o homem estava escondido na casa de um amigo em Belford Roxo, onde foi localizado e preso.

Os abusos foram descobertos após a mãe da menina encontrar os vídeos no celular do suspeito, na última segunda-feira (17). Segundo ela, após o homem ser confrontado, ele se ajoelhou pedindo desculpas e ameaçou tirar a própria vida com uma faca. Em seguida, ele fugiu da casa onde morava com a família em Guapimirim.

Segundo o delegado Antônio Silvino, da 67ª DP, a menina não revelou o abuso por medo de causar a separação dos pais e ficar sem contato com o irmão mais novo de 10 anos. Na época em que os abusos contra a adolescente começaram, o menino tinha apenas 4 anos.

O homem era pastor de uma igreja evangélica no bairro de Jardim Guapimirim e vivia com a mãe da adolescente há 10 anos. O suspeito afirmou à polícia que cometia os abusos para se satisfazer sexualmente já que não tinha relações diárias com a esposa.

O pastor também trabalhava como motorista de van escolar. Com isso, a polícia irá investigar se o acusado cometeu algum ato contra as crianças que transportava.