“Passou dos limites”: Sonia Abrão reage a comentários de Cássia Kiss

A apresentadora Sônia Abrão reprovou os comentários feitos pela atriz Cássia Kis durante participação em live. Em seus comentários, ela afirmou que Cássia passou dos limites, e reiterou que mesmo sendo uma ótima atriz, suas palavras não foram boas na ocasião.

A atriz Cássia Kis vem sendo criticada por seu discurso durante uma live com a jornalista Leda Nagle, para seu canal online. Dentre as declarações, a atriz teria se posicionado contrária a relações de pessoas do mesmo gênero, e fez um discurso sobre adoções. Sônia destacou que Cássia vem fazendo um ótimo trabalho para a teledramaturgia brasileira, no entanto, não se encontrou com as palavras naquele momento.

“Ela vem mostrando uma face que ninguém conhecia”, afirmou a apresentadora. Sonia relembrou boatos de que a convivência no ambiente de trabalho não vem sendo bem quista, e que mudanças no discurso estão chocando. Para ela, esse tipo de declaração acaba sendo preconceituosa e absurda. “Qualquer pessoa com um mínimo de sanidade mental não pode concordar com uma declaração dessa, dita em alto e bom som, na maior convicção”, declarou.