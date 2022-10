Passe livre para 2° turno das eleições no domingo (30) é adotado em ao menos 13 estados brasileiros

Pelo menos 13 capitais do país vão oferecer a gratuidade na tarifa de ônibus para o segundo turno das eleições majoritárias de domingo (30), que determinarão o resultado do cargo da presidência da República e de governadores de 12 estados.

As capitais Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Boa Vista (RR), Palmas (TO), Campo Grande (MS), Belém (PA), Rio Branco (AC), Fortaleza (CE), Cuiabá (MT), Aracaju (SE) e Florianópolis (SC) terão transporte gratuito para todos os públicos.

A Prefeitura de Natal informou que vai oferecer desconto na passagem, que custa R$ 4,00, mas que analisa medida do poder judiciário. Já quatro capitais ainda devem deliberar sobre o tema, são elas Porto Velho (RO), Brasília (DF), Salvador (BA) e Recife (PE).

Até o momento, apenas São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), informaram que não devem oferecer a gratuidade, mas a capital paulista aumentará as frotas de transportes disponíveis.

A decisão de ofertar o transporte de graça foi autorizada inicialmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, na última terça-feira (18), e acompanhada pela maioria dos demais ministros na noite da quarta-feira, 19 de outubro.

Na decisão, o magistrado afirmou que a medida visa garantir condições para que o direito ao voto seja exercido, citando a “desigualdade social extrema no país” e contexto de “empobrecimento da população”.

A medida, assim como no primeiro turno das eleições, foi solicitada pela Rede Sustentabilidade, que integra a coligação do candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT), e alvo de críticas do Partido Liberal, do candidato Jair Bolsonaro.

No primeiro turno da eleição, no dia 02 de outubro, 15 capitais ofereceram transporte gratuito para todos os públicos (Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, São Luís, Manaus, Salvador, Fortaleza, Campo Grande, Porto Velho, Palmas, Boa Vista, Florianópolis, Goiânia, Rio Branco, Porto Alegre). Duas ofereceram apenas para grupos específicos (Vitória e Macapá) e duas ofereceram desconto nas passagens (Natal e Cuiabá).

Fonte/ CNN BRASIL