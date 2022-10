Parceria: Ufac e estado preparam acadêmicos para o mercado de trabalho

- Publicidade -

O estágio acadêmico é um momento de muita expectativa para o estudante, pois é a oportunidade de interligar a teoria e a prática de forma contextualizada, processo que auxilia na formação do profissional e o prepara para os desafios do mercado de trabalho.

Nesta quinta-feira, 6, 20 acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciaram, em Rio Branco, mais um estágio de 60 horas, na sede administrativa da Secretaria Estado de Saúde (Sesacre). A parceria entre as instituições já dura 20 anos e contribui para formação profissional.

“Os estágios convencionais de estudantes do curso de Enfermagem e Medicina geralmente acontecem dentro das unidades de saúde, contudo resolvemos inserir no estágio a disciplina de Política, Planejamento e Gestão, para prepará-los e fazer com que tenham noção de como funciona não só a parte prática, mas também a gestão administrativa do Sistema Único de Saúde. É importante que eles tenham esse olhar”, destacou Valéria Rodrigues, professora do curso de Enfermagem da Ufac.

Ansiosa pelo estágio, a acadêmica do 7º período Laila Freitas é uma das que espera absorver o conhecimento necessário para no futuro poder escolher sua área de atuação profissional. “Com essa nova vivência, teremos as perspectivas de conhecer como [esse sistema] é gerido, entender como as coisas funcionam por trás dos corredores dos hospitais. Estou ansiosa e espero ter uma boa experiência”, frisou a acadêmica.

Agência do Acre