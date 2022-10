Parcela do PIS ANO-BASE 2021 vai ser PAGA HOJE (31/10) para nascidos em FEVEREIRO?Confira a tabela PIS e como fazer saque PIS

- Publicidade -

O púbico aguarda com ansiedade o calendário PIS ano-base 2021. Entretanto, 400 mil brasileiros ainda não receberam o PIS 2022, conforme o Ministério da Cidadania.

Entenda nesta matéria se tem direito ao abono salarial.

O Programa de Integração Social (PIS) foi criado em 1970 e tem o pagamento efetuado anualmente pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores do setor privado.

Já o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é liberado pelo outro banco federal, o Banco do Brasil, aos funcionários públicos.

Através da tabela PIS 2022, o trabalhador sabe quanto pode receber o benefício. O valor pode mudar conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base. Confira:

1 mês trabalhado – R$ 101; 2 meses trabalhados – R$ 202; 3 meses trabalhados – R$ 303; 4 meses trabalhados – R$ 404; 5 meses trabalhados – R$ 505; 6 meses trabalhados – R$ 606; 7 meses trabalhados – R$ 707; 8 meses trabalhados – R$ 808; 9 meses trabalhados – R$ 909; 10 meses trabalhados – R$ 1.010; 11 meses trabalhados – R$ 1.111; 12 meses trabalhados – R$ 1.212 .



QUEM TEM DIREITO A RECEBER O PIS

Conforme o Ministério do Trabalho, mais de 400 mil trabalhadores não sacaram o PIS 2022. Para resgatar o dinheiro, tem que cumprir as seguintes condições:

Receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuem os dados atualizados no cadastro;

Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Para saber a disponibilidade do dinheiro, o beneficiário deve acessar os seguintes canais da Caixa Econômica Federal:

Site da Caixa

Telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Aplicativo do Caixa Trabalhador

Através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou número 158 do Alô Trabalhador também é possível ter acesso às informações do programa.

O PIS 2022 teve o pagamento iniciado em 8 de fevereiro e terminou no dia 31 de março para quem exerceu atividade e estava dentro dos requisitos em 2020.

Apesar do tempo, segundo o governo federal, cerca de 480 mil trabalhadores ainda não receberam a parcela disponível do PIS/PASEP 2022.

O Calendário PIS 2022 foi liberado desde fevereiro, até março. O prazo final para o saque vai até o dia 29 de dezembro deste ano.

Essas regras se aplicam aos servidores públicos que, ao invés do PIS, recebem o Pasep, pago via Banco do Brasil.

Assim que o valor estiver na conta, será possível fazer o saque PIS:

nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui – utilizando o Cartão Social e senha;

em agência da CAIXA, apresentando o número do PIS e um documento oficial de identificação;

nos caixas eletrônicos.

Valor PIS 2022 – REPRODUCAO/PREVIDENCIA

O pagamento do PIS é feito consoante o valor do salário mínimo.

A alteração da parcela será confirmada no final de dezembro pelo governo federal. Existe uma projeção que o aumento seja de 7,41% do valor atual.

O salário mínimo sofre reajuste anualmente segundo a inflação registrada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou uma LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que prevê salário mínimo de R$1.294 para 2023. Um aumento de R$82 em relação a este ano.

Seguindo conforme o possível salário mínimo, veja a tabela PIS 2023

1 mês trabalhado – R$ 107,83;

2 meses trabalhados – R$ 215,66;

3 meses trabalhados – R$ 323,49;

4 meses trabalhados – R$ 431,32;

5 meses trabalhados – R$ 539,15;

6 meses trabalhados – R$ 646,98;

7 meses trabalhados – R$ 754,81;

8 meses trabalhados – R$ 862,64;

9 meses trabalhados – R$ 970,47;

10 meses trabalhados – R$ 1.078,30;

11 meses trabalhados – R$ 1.186,13;

12 meses trabalhados – R$ 1.294.

O calendário PIS ainda não foi liberado. O pagamento acontece entre fevereiro e março do próximo ano.

Para ter direito ao PIS ano-base 2021, é necessário concordar com os seguintes requisitos:

Possuir cinco anos ou mais de inscrição no PIS/Pasep;

Ter exercido alguma atividade, com carteira assinada, por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos em 2021;

Possuir os dados atualizados na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.

Fonte/ tvjornal.ne10.uol.com