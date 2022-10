Paraty quer virar referência internacional em turismo LGBTQIA+

A cidade de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, quer se tornar referência internacional em turismo LGBTQIA+. Lançando em junho, o movimento “Paratodes Paraty” vem realizando diversas ações e capacitação com o setor.

A iniciativa é do Paraty Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Paraty, que já vem realizando diversas ações com o setor na cidade.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo LGBTQIA+ representa 10% do volume do turismo mundial, responsável por 15% de todo valor movimentado no setor. No Brasil o segmento é responsável por movimentar de R$ 150 bilhões por ano.

No próximo dia 17 de outubro, vai receber o programa de capacitação “Entender para Melhor Atender”, voltado para profissionais do setor. O treinamento com foco no bom atendimento ao turista LGBTQIA+.

Para Alex Bernardes, proprietário da Diversa Pride Marketing, empresa focada em turismo LGBTQIA+, a capacitação eleva o destino perante a comunidade e ajuda a passar a mensagem que muito mais que aceito, o turista desta comunidade é celebrado. “Tenho certeza que o treinamento ajudará também a reafirmar a qualificação de Paraty como um destino LGBTQIA+ friendly”.

O evento terá palestras com Fernanda Dias, profissional de hotelaria e consultora de diversidade e inclusão, Marcell Filgueiras, jornalista especializado em temas da comunidade LGTQIAP+ e Clóvis Casemiro, coordenador Brasil da Associação Internacional de Turismo LGBT+ (IGLTA), entidade presente em mais de 80 países e com mais de 2000 membros do setor de turismo.

Entre os temas abordados durante o treinamento estão: “Vieses Inconscientes”, “Conceitos da Comunidade LGBTQIAP+”, “Entendendo a Sigla”, “Conceito de Gênero e Sexualidade”, “Boas Práticas de Atendimento”, “Gestão de Conflitos”, entre outros.

Para o Paraty CVB, o evento é a oportunidade de melhorar ainda mais o atendimento a este público, que já é recebido na cidade há muito tempo, e também de reforçar a imagem da cidade como um destino diverso e acolhedor. “Entendemos que um destino de potência internacional como Paraty precisa estar alinhado às expectativas de hospitalidade de todos os públicos que visitam, injetam recursos financeiros e beneficiam todo o setor, público e privado”, destaca Sebastian Buffa, presidente do Paraty CVB.

Catraca Livre