Para Vini Buttel, peoa do grupo B é mais atraente que Deolane Bezerra

- Publicidade -

Vini Buttel, recém-eliminado da Fazenda 14, está aos poucos se reconectando com o mundo aqui fora e, é claro, tendo que se explicar sobre algumas condutas no programa. No meio disso, o ex-peão surpreendeu ao afirmar que Deborah Albuquerque lhe chama mais a atenção fisicamente que Deolane Bezerra. A declaração foi feita durante entrevista a Lucas Selfie, na live do Eliminado.

“Em algum momento te despertou algum interesse por Deolane Bezerra?”, perguntou o apresentador. Já Vini, sem titubear, foi taxativo na resposta. “Não cara, não teve isso. Uma pessoa que mais me atraída ali, era a Deborah, por incrível que pareça. Era a Deborah e a Tati”, disse o influenciador.