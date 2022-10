Para salvar marido de roubo, mulher atropela assaltantes; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma mulher de 41 anos atropelou dois homens que tentavam roubar a moto do companheiro dela, de 48 anos, quando o casal chegava em casa, em Santos, no litoral paulista. O caso ocorreu no fim da tarde do último sábado (1º).

Roger Taylor Donati Gonçalves, 18, foi preso em flagrante e, até a publicação desta reportagem, nenhum advogado havia assumido sua defesa. Seu comparsa, ainda não identificado pela polícia, conseguiu fugir. A Polícia Civil investiga a identidade de um terceiro suspeito, que guiava o carro do qual a dupla desembarcou.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que os dois homens desembarcam de um carro de cor escura, pelas portas traseiras. Ambos, usando capacetes, correm em direção à moto BMW, modelo F850 GS, parada em uma calçada, ao lado da qual está a vítima –a moto é avaliada em mais de R$ 77 mil, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

As imagens mostram um dos homens revistando a vítima, enquanto o outro sobe na moto. Neste momento, a mulher acelera seu Ford EcoSport e atinge a dupla. O que estava na moto consegue escapar e corre, aparentemente com uma arma de fogo. Ele, segundo relato das vítimas à polícia, entrou novamente no carro escuro e fugiu. Já o outro fica prensado entre o carro da mulher e outro veículo, estacionado.

De acordo com a Central de Polícia Judiciária de Santos, onde o caso foi registrado, o suspeito foi mantido prensado entre os dois carros até a chegada da polícia.

Em seguida, ele foi levado a um pronto-socorro, onde foi medicado e liberado. Durante seu atendimento hospitalar, Gonçalves teria afirmado que estava roubando a moto.

À Polícia Civil, o casal relatou ter ido com a moto até um lava-rápido para buscar o EcoSport. A mulher assumiu o volante do carro, enquanto o homem foi à frente com a moto. Por isso, a mulher viu o momento em que ele foi abordado pela dupla.

A delegada Maria Luísa dos Santos Neves, que registrou o caso, considerou a ação da mulher como legítima defesa, em favor do marido dela, “que estava com uma arma apontada em sua direção.”

Após todos irem à delegacia, a polícia constatou que o carro estava com o licenciamento vencido. O veículo foi recolhido a um pátio.

Gonçalves foi preso em flagrante por tentativa de roubo qualificada. A prisão foi convertida para preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo.

O caso é investigado pelo 7º DP da cidade litorânea.