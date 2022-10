Para rescindir com Neymar e Messi, e agradar a Mbappé, PSG dispôs de R$ 2,5 bilhões

A polêmica envolvendo Neymar e Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain ganha novos capítulos a cada dia.

A imprensa europeia tem se dedicado nos últimos dias a entender quais os próximos passos dos personagens envolvidos na trama, especialmente após a Copa do Mundo do Catar.

Nesta quinta-feira, o jornal espanhol Marca revela que a equipe parisiense já dispõe de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) para romper os contratos de Neymar e Messi e satisfazer o jovem francês.

De acordo com a publicação do jornal da Espanha, Kylian Mbappé se sente enganado pelo Paris Saint-Germain.

O clube parisiense travou com o Real Madrid um longa batalha pelo atacante campeão mundial em 2018. Para seduzi-lo, o PSG deu carta branca ao craque para que ele indicasse todas as suas preferências, inclusive podendo apontar companheiros de elenco que gostaria de ver fora do time.

O Paris Saint-Germain indicou aos representantes de Mbappé que dispunha de 500 milhões de euros para romper os vínculos de Neymar e Messi, caso fosse do interesse do atacante que o brasileiro e o argentino deixassem o clube.

Mbappé teria dito que Messi poderia seguir, mas Neymar, por seu pouco profissionalismo, não deveria continuar vinculado ao PSG.

A partir do anúncio de renovação com o Paris Saint-Germain, começaram os rumores da saída de Neymar. O brasileiro foi oferecido a alguns clubes, mas nenhum se interessou por abrir negociação, inviabilizada principalmente pelo salário anual, de cerca de R$ 155 milhões livres de impostos.

O que Mbappé e a equipe francesa não esperavam era que o craque brasileiro ativasse a cláusula de renovação automática até 2027. A medida dificultou ainda mais a vida do PSG e foi, segundo o veículo espanhol, a gota d’água para Mbappé.

O fato de Mbappé não conseguir se assegurar como a grande e solitária estrela do Paris Saint-Germain o faz decidir mudar de ares.

O Real Madrid novamente aparece como candidato a recepcionar o jovem de 23 anos. A definição, porém, deve ficar para depois do Mundial do Catar, em que defenderá a seleção francesa, atual campeã do mundo.

Fonte/ A Gazeta do Acre