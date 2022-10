Para pegar seguro de vida de R$ 1 milhão, mulher pode ter forjado a própria morte

- Publicidade -

A polícia conseguiu novos registros de Jackeline atravessando a avenida em frente ao apartamento da família. Naquele dia, a mulher deixou os três filhos com a sogra e não disse para onde iria.

Jackeline tinha uma empresa no ramo da construção civil junto com o marido Osvaldo Felix e a mãe dela Madalena Maria de Oliveira. Porém, a mulher estaria enfrentando dívidas.

As buscas pela empresária continuam e os cães farejadores encontraram o cheiro de Jackeline no final de uma viela próximo ao apartamento da família. Não se sabe dizer se ela fugiu ou se foi vítima de uma emboscada.

A versão dada pelo marido, na primeira vez que falou com a imprensa, é de que ela tenha fugido por conta das dívidas e pressão dos cliente. Um dia depois do desaparecimento da esposa, Osvaldo se mudou com a mãe e as crianças para Boituva (SP), deixando para trás as roupas da mulher.

A equipe do Cidade Alerta tentou entrar em contato com ele pela segunda vez, mas o homem não quis se pronunciar. Osvaldo publicou vídeos nas redes sociais alegando inocência e mostrando a simplicidade da casa em que ele e os filhos estão vivendo.

Além das demais linhas de investigação, a polícia analisa se Jackeline e o marido armaram um plano para forjar o desaparecimento e pegar o seguro de vida de R$ 1 milhão. Entretanto, a mãe dela não acredita nessa versão.