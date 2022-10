Para iniciar atendimentos na Central Rio Branco, OCA e Instituto de Terras firmam parceria

- Publicidade -

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) do Acre, firma mais uma parceria na Central Rio Branco, desta vez com o Instituto de Terras do Acre (Iteracre). Os ajustes já estão sendo feitos para que nos próximos dias os atendimentos já iniciem.

A novidade foi anunciada pela diretora da OCA, Fran Britto, durante visita do presidente Alírio Wanderley, realizada na última sexta-feira, 7. O Iteracre passará a atender o público da capital na OCA, oferecendo serviços como esclarecimentos sobre títulos definitivos, consulta e abertura de processos de regularização fundiária e solicitação de posse, e identificação de local de nascimento.

A parceria entre OCA e Iteracre já vem sendo construída desde o mês de agosto deste ano, com a participação do instituto nas ações itinerantes da OCA Móvel. Agora, o cidadão também encontrará um posto de atendimento do Iteracre na Central de Rio Branco.

“É importante termos o Iteracre como parceiro aqui na nossa central. Assim, facilitamos ainda mais o atendimento ao cidadão que busca regularizar seus imóveis com um posto de atendimento localizado no centro da cidade”, afirma Fran Britto.

Para o presidente do Iteracre, Alírio Wanderley, essa parceria é mais um passo positivo, tanto para o governo do Acre quanto para a população. “Ambos saem ganhando e satisfeitos com esse trabalho bem-feito”.

Fonte: Agência do Acre