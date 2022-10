Para garantir a segurança no 2⁰ turno das eleições 2022 no estado do Acre, mais de 1,2 mil policiais militares estiveram guardando as ruas

- Publicidade -

Em todo o estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) atuou, no domingo, 30 de outubro, para garantir a segurança e a tranquilidade da votação, do 2⁰ turno das eleições 2022.

Ao todo, 1.215 policiais militares estão nas ruas de todos os municípios acreanos.

Com a missão de acompanhar todo o processo de transporte e instalação das urnas, bem como todo o período de votação e pós-pleito, 509 homens distribuídos em Rio Branco e 706 no interior iniciaram, ainda no início da semana, os trabalhos de apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desde a capital até os mais longínquos locais de votação.

A PMAC também está presente na Sala de Situação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), juntamente com os demais órgãos da segurança, de onde é possível acompanhar em tempo real, o andamento das eleições e qualquer intercorrência que possa interferir no pleito.

Fonte/ A Gazeta do Acre