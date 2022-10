Para evitar tumulto no dia da eleição, Flamengo adiará festa caso ganhe Libertadores

- Publicidade -

Em ofício enviado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Flamengo se comprometeu a não realizar qualquer tipo de festa de comemoração no domingo (30), caso ganhe a Taça Libertadores da América. O objetivo é não atrapalhar o segundo turno das eleições. O documento foi assinado pelo presidente do clube, Rodolfo Landim.

A disputa entre Flamengo e Atlético Paranaense está marcada para o sábado (29), véspera das eleições brasileiras. O jogo acontecerá em Guayaquil, no Equador. Já o retorno da delegação rubro-negra carioca ao Brasil está previsto para 8h30 de domingo, meia hora depois do início da votação do segundo turno.

No ofício encaminhado ao TRE-RJ, o time afirma que não irá promover evento oficial para a recepção dos jogadores que possa estimular a presença ou aglomeração de torcedores para uma eventual vitória. Também foi firmado o compromisso de não realizar festividades com trios elétricos ou caixas de som.

Caso o Flamengo seja o campeão da Taça Libertadores, o time irá veicular uma nota nas redes sociais pedindo aos torcedores que não compareçam ao aeroporto, reforçando que não terão qualquer acesso aos jogadores ou ao possível troféu.

Segundo o clube carioca, os atletas serão transportados em veículos particulares descaracterizados ao desembarcarem, de forma a evitar aglomerações.

Na última vez em que o Flamengo venceu o campeonato, em 2019, os torcedores ocuparam as ruas do Centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, os jogadores desfilaram em um carro de som, em um cortejo que começou na Avenida Presidente Vargas, interditando várias ruas da cidade.

CNN