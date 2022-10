Para emitir o novo RG, possíveis erros no CPF devem ser corrigidos

- Publicidade -

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível no Brasil.

Em suma, o uso do documento será obrigatório. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que começou a emiti-lo. Nesse caso, todo cidadão que for a procura da versão, só vai poder ter o novo RG, se estiver com a correção do CPF.

A nova identificação adota o número de inscrição do CPF como registro geral, único, e que vale em todo o Brasil. Qualquer tipo de irregularidade no CPF vai impedir o acesso ao novo documento. Sendo assim, você pode fazer a correção o quanto antes. Abaixo, veja do que se trata a correção do CPF.

Correção do CPF para ter o novo RG

Em suma, todos os órgãos emissores possuem até março de 2023, para adaptarem a essa versão. Desde então, eles vão começar a emitir apenas o novo RG. Com o tempo, o número vai deixar de existir. Isso significa que apenas o CPF vai ser considerado com esse modelo de identidade nacional. Essa foi a forma que o governo encontrou para unificar o documento em qualquer parte do território.

A atual versão do documento vai ter validade por 10 anos. Não mais que isso, pois é quando todos os brasileiros vão ter que fazer a nova versão de forma obrigatória. Até que chegue esse momento, somente é necessário fazer a correção do CPF.

Para isso, basta acessar o site oficial da Receita Federal, e apresentar alguns documentos, como:

Documento de identificação com foto;

Certidão de Nascimento ou de Casamento;

Comprovante de endereço;

Foto de rosto do solicitante, no formato selfie e segurando o antigo documento;

Documento de identificação de um dos pais, caso seja menor de idade.

Por fim, só depois de passar pela primeira etapa é que o cidadão vai poder solicitar o novo RG. O documento fica ainda mais completo e tem um design único em todos os estados do Brasil. Além disso, o número de registro é o mesmo do CPF. O novo RG tem também um QR Code para validar o documento pelo celular. Até mesmo off-line.

Fonte/ seucreditodigital.com