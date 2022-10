Para conhecer projetos sustentáveis no Juruá, Atriz de ‘Pantanal’ visita o Acre

- Publicidade -

A atriz global, que fez a primeira fase da novela ‘Pantanal’, Bruna Linzmeyer está no Acre, mais especificamente na região do Juruá, a convite da Nike.

Nessa quarta-feira (05), a artista divulgou vídeos e fotos em suas redes sociais, durante algumas visitas a projetos sustentáveis da SOS Amazônia, organização não governamental.

No Juruá, Bruna está vendo de perto as as ações da iniciativa ‘Faça Florescer Floresta’, que visa a recuperação de áreas degradadas e implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) em comunidades acreanas.

O projeto é desenvolvido em parceria com cooperativas amazônicas locais. Atualmente, cerca de 35 famílias estão envolvidas nas ações, que recebem apoio para implantação de SAFs, incluindo oficinas de boas práticas de produção de mudas, instalação de viveiros comunitários, assistência técnica, insumos e manutenção dos plantios.

Em suas redes sociais, Bruna compartilha a experiência. A triz se autodeclara ativista política LGBTQIAP+ e ambiental. A jovem experimentou ingá pela primeira vez, fruta encontrada na Amazônia, e escolheu uma muda de copaíba para plantar.

“Emocionei com a mudinha de copaíba. Do tronco dessa árvore, que leva cerca de 25 anos para ficar adulta, se extrai um óleo essencial e muito importante, anti-inflamatório, antisséptico e cicatrizante. Uso sempre para cuidar da pele, feridas, dor de garganta”, publicou a atriz.

Segundo o presidente da SOS Amazônia, Miguel Scarcello, a parceria entre a ONG e a empresa Nike começou neste ano, e tem como objetivo recuperar 200 hectares de floresta com o plantio de 400 mil espécies diversas, até 2025.

“É uma doação que eles estão fazendo para que a gente implemente atividades que a gente já vem executando: a restauração florestal, monitoramento de desova do tracajá, lá no Juruá, e o terceiro compromisso nessa parceria é o monitoramento da presença de onça pintada em duas unidades de conservação”, destacou Daniel.

Fonte/ A Gazeta do Acre