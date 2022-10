Para 2023; Pedro Raúl tem conversa com treinador de gigante brasileiro e encaminha definição do seu futuro

- Publicidade -

Principal artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul será um dos jogadores mais cobiçados ao fim da temporada. O atleta, que soma 17 gols na competição, com as cores do Goiás, vem entrando na mira de vários clubes para 2023.

Somente no Brasil, clubes como Corinthians, Botafogo, Flamengo, Internacional, Vasco e Grêmio foram citados como interessados no atacante, que também tem recebido consultas de times da Europa, como Bologna e Nantes.

Pedro Raúl deve permanecer no Brasil

Contudo, conforme relatado pelo próprio atacante em entrevista ao canal De Placa, sua vontade é permanecer no futebol brasileiro para 2023. Inclusive, seu destino pode até mesmo já estar próximo de ser definido.

Isso porque, de acordo com apuração do Portal do Gremista, o técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, teve uma longa conversa com Pedro durante sua estadia no CT Luiz Carvalho, utilizado pelo Goiás para se preparar para a partida contra o Internacional, realizada no Beira Rio no último domingo (09).

A conversa pode ter ajudado o atacante a escolher seu novo clube para a próxima temporada, apesar de nada ter sido confirmado pela fonte, que ressaltou o avanço do Corinthians nas negociações para contar com o jogador em 2023.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil