Par romântico de Maria Bruaca de Eugênio não vingou e Almir Sater explica por que

- Publicidade -

Almir Sater e Isabel Teixeira marcaram presença na despedida de “Pantanal” no palco de Luciano Huck no último domingo, 09 de outubro.

Durante as homenagens e revelações dos bastidores, o artista explicou o motivo pelo qual não embarcou na torcida do público para que seu personagem, Eugênio, tivesse um envolvimento com Maria Bruaca, interpretada por Isabel.

“O pessoal queria que eu ficasse beijando ela [na novela], não dava. Que eu fizesse par com ela, não dá”, disse Almir, que conhece Isabel desde pequena. O artista, vale lembrar, é o melhor amigo de Renato Teixeira, pai de Isabel. “A gente está na amizade sincera. Amizade sincera desde sempre”, completou a atriz.

Na trama, Maria Bruaca e Eugênio se aproximaram depois que a mulher saiu da casa de Tenório. Ela passou um tempo na chalana e o público começou a shippar o casal. Pouco tempo depois, Bruaca reencontrou Alcides (Juliano Cazarré), seu verdadeiro amor. Os dois passaram alguns perrengues, sofreram com as maldades de Tenório, mas terminaram juntos.

Embora se trate de uma obra ficcional, “Pantanal” abordou problemáticas atuais e escancarou o quanto o país ainda é machista, misógino e preconceituoso. Isso explica o sucesso de Maria Bruaca. Milhares de mulheres se identificaram com a trajetória dela. Homens se reconheceram como abusadores a partir das atitudes de Tenório (Murilo Benício). Podemos dizer, portanto, que a novela cumpriu seu papel social.

Fonte/ Portal Yahoo.com