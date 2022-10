Papel de ‘nova Bruaca’ em novela de Walcyr Carrasco é recusado por Isabel Teixeira

Um dos maiores sucessos de Pantanal, Isabel Teixeira foi convidada pela Globo para fazer Terra Vermelha, próxima novela das nove de Walcyr Carrasco que vai ao ar depois de Travessia.

A atriz, no entanto, recusou o papel por dois motivos: cansada, ela quer férias, e achou que a personagem oferecida lembra um pouco os dramas de Maria Bruaca. Mas a Globo não desistiu fácil e continua tentando fazer Isabel encurtar o período de descanso.

Ela, que mora em São São Paulo, está há meses instalada no Rio de Janeiro e não gostaria de emendar mais um tempo fora de casa. A pressão da emissora tem razão de ser: ao contrário do que anda acontecendo com parte do elenco, que tem vínculo por obra certa,uma extensão do contrato foi oferecida à atriz. Mas para isso, ela precisa trabalhar.

A produção da história de Walcyr Carrasco, que será dirigida por Luiz Henrique Rios, está marcada para ser iniciada neste mês, e a estreia está prevista para 10 de abril no lugar de Travessia –que estreia na segunda (10). As gravações devem começar no início de fevereiro, o que daria cerca de três meses de férias para Isabel.

A intérprete de Maria Bruaca havia sido reservada para viver uma mulher chamada Lucinda. A história da personagem é a de uma mãe que tem um filho doente e vive com problemas de aceitação e enfermidades. Ela luta para que ele seja feliz, mas também vive em guerra com o marido, que inicialmente bate nela. Entretanto, Lucinda saberá revidar, não aceitará a situação de opressão.

É uma história de empoderamento de uma mulher dentro de um casamento e, mais tarde a descoberta de um novo amor.

Fonte/ Portal noticiasdatv.uol