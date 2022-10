Palmeiras empata com Atlético-GO, mas deve ser campeão na 35ª rodada

O empate com o Atlético-GO, nesta segunda-feira (10/10), não estava nos planos. Foi um tropeço, sim, porque o time goiano está lá no fundão, na zona de rebaixamento. Mas o líder tem “gordura para queimar”. Está 10 pontos à frente do Inter.

Sua caminhada para o título antecipado vai passar por São Paulo, Avaí, Athletico-PR e, finalmente, contra o Fortaleza, dia 2 de novembro, uma quarta-feira. Pode preparar o chopp. Não se trata de bola de cristal. É matemática, pura e simples. Metrópoles