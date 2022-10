Palmeiras e São Paulo ficam no empate no Brasileirão

Pior para o Alviverde, que jogou grande parte do clássico com um jogador a mais e pode ver o Internacional diminuir a vantagem na briga pelo título. O Palmeiras foi a 68 pontos, contra 57 do Colorado, que ainda enfrenta o Botafogo na rodada. O São Paulo soma um ponto fora de casa e vai a 41, na 11ª colocação.

Os dois times fizeram um bom jogo no primeiro tempo. E os visitantes começaram melhor a partida. Em dois lances, o Tricolor encaixou dois contra-ataques perigosos e por pouco não abriu o placar, com Reinaldo e Luciano. O Palmeiras tratou de acalmar os nervos e equilibrou o jogo, também criando boas chances de inaugurar o marcador do Allianz Parque. Mas as coisas complicaram para o Tricolor quando Ferraresi foi expulso após cotovelada em Danilo, levando o São Paulo na desvantagem numérica para o segundo tempo. Pênalti e pressão Na segunda etapa, o líder do campeonato voltou disposto a vencer a partida. Com um a mais, o Palmeiras passou a pressionar o São Paulo em busca do gol. Aos 17 minutos, o Alviverde teve grande chance, após Calleri colocar a mão na bola dentro da área. Mas na cobrança, Gustavo Scarpa bateu mal e Felipe Alves defendeu. Abel Ferreira colocou o Palmeiras ainda mais para frente, colocando atacantes como López e o jovem Endrick. O Palmeiras seguiu pressionando, mas não conseguiu vencer a partida e agora torce para que o Internacional não derrote o Botafogo no Rio de Janeiro. Metrópoles