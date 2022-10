Palestra de Roberto Shinyashiki que será ministrada a servidores públicos em Cruzeiro do Sul tem inscrições abertas nessa segunda-feira (10)

- Publicidade -

No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor do Estado, e o governo do Acre preparou uma programação especial para homenagear os servidores do Estado, que se dedicam a servir toda a população acreana.

Neste ano, a Semana do Servidor tem programação também em Cruzeiro do Sul, nos dias 17 e 23 de outubro.

Os servidores de Cruzeiro do Sul poderão prestigiar a palestra do renomado conferencista Roberto Shinyashiki, no Teatro dos Náuas, na segunda-feira, 17, a partir das 18h. Serão disponibilizadas 400 vagas. As inscrições podem ser realizadas por meio do link: http://servicos.seplag.ac.gov.br/cursos/public/cursos/NA==.

Para se inscrever, basta inserir o e-mail e senha do cadastro funcional do servidor, o mesmo utilizado para acesso a sistemas e intranet do governo.

A palestra também será transmitida para todo o estado pelo canal Notícias do Acre no YouTube por meio do link https://www.youtube.com/user/noticiasdoacre.

Roberto Shinyashiki

Roberto Shinyashiki é formado em Medicina, com pós-graduação em Administração de Empresas e doutorado em Administração e Economia, pela Universidade de São Paulo (USP).

É autor de mais de 31 livros, sendo sua grande maioria best-sellers, com temáticas como alta performance, felicidade, autoajuda, amor e objetivos de vida. É um dos mais renomados e importantes palestrantes do Brasil, já tendo falado para mais de 29 milhões de pessoas ao longo de sua trajetória.

Além de sua carreira de palestrante, Roberto Shinyashiki também é fundador do Instituto Gente, uma empresa provedora de cursos e mentorias de desenvolvimento pessoal e alta performance. Também é fundador e presidente da Editora Gente e cofundador da plataforma de cursos WeMentor.

Na área educacional, desenvolve há mais de 20 anos programas que visam à melhora dos relacionamentos entre professores, alunos e pais. Shinyashiki enfatiza o impacto que o bem-estar do funcionário causa na produtividade da empresa.

Fonte/ agencia.ac.gov