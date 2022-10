- Publicidade -

Rishi Sunak foi oficialmente nomeado como primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira (25) pelo rei Charles III, no Palácio de Buckingham, em Londres.

Sunak substitui Liz Truss, que deixou o cargo após pouco mais de um mês. Em seu primeiro discurso como premiê, o novo líder do governo britânico afirmou que estabilizaria a economia do país, que vive com a maior taxa de inflação em 40 anos.