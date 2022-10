Pais armam ‘emboscada’ para pedófilo acusado de abusar de criança enquanto ele assistia TV

- Publicidade -

Os pais de um menino de 12 anos montaram uma ‘emboscada’ para desmascarar e deter um homem suspeito de estuprar o filho deles, em Porto Velho. Os abusos sexuais ocorreram enquanto a criança estava assistindo desenho em casa.

Para a polícia, a mãe do menino, moradora do bairro Costa e Silva, contou que tem o costume de vistoriar o celular do filho para manter o controle dos acessos na internet e as conversas dele em aplicativos.

No entanto, ao abrir o WhatsApp do filho na segunda-feira, a mulher viu uma conversa do menino com um adulto e que o conteúdo tinha cunho sexual, dando indícios sobre relações sexuais entre os dois.

Ao perguntar para o filho sobre as mensagens, o menino disse ter conhecido o suspeito na casa de uma amiga e que no dia o homem perguntou a ele quais desenhos gostava de assistir em casa. Na ocasião, o suspeito teria perguntado se a criança ficava sozinha em casa enquanto a mãe estava no trabalho.