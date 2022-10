Pai é preso suspeito de abusar filha de 14 anos e dar pílula para evitar gravidez

Um homem, de nome não revelado, foi preso nessa terça-feira (18) suspeito de estuprar a própria filha de 14 anos, desde 2020. O caso ocorreu na cidade de Edeia (cerca de 125km da capital goiana). Para evitar que a adolescente engravidasse, o suspeito teria induzido que a vítima tomasse as chamadas “pílulas do dia seguinte”.

À polícia, a adolescente confirmou os abusos e foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) . Quem denunciou o crime foi o Conselho Tutelar, conforme noticiou o site Metrópoles.

O suspeito foi ouvido nos autos do Inquérito Policial e negou as acusações. A prisão preventiva do investigado foi solicitada para preservar a adolescente e evitar novos abusos.

A polícia pediu a prisão preventiva do suspeito e ele foi encaminhado para Unidade Prisional de Edeia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.