Pai e filho são suspeitos de matar idoso a facadas; entenda o caso

Segundo relato de uma testemunha à polícia, a briga inicialmente começou entre os dois suspeitos e o idoso. Durante a confusão, um dos suspeitos teria pegado uma faca e atingido a vítima.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o dono do estabelecimento teria tentado ajudar a vítima, e também foi agredido pelos suspeitos. Depois do crime, pai e filho fugiram em uma bicicleta e ainda não foram localizados.