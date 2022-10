Pai denuncia agressões que sofre do filho usuário de drogas: ‘Preso seria melhor’

A família de um jovem de 25 anos, usuário de drogas, já não sabe mais o que fazer. Na noite desta quinta-feira (13), depois de mais uma agressão que sofreu, o pai do rapaz foi até a delegacia registrar outro boletim de ocorrência contra o jovem. O rapaz, que estava com drogas quando foi abordado, não foi preso.

A agressão aconteceu próximo à casa da família, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo o pai, o rapaz chegou drogado em casa e queria roubar o celular dele.

“Pegou meu celular, saiu correndo, jogou dentro de um cachorro-quente. Nós chamamos a viatura. Quando a polícia chegou, ele pegou um cadeado e jogou com tudo no meu rosto”.

Com o rosto todo cheio de sangue e com as marcas de agressão, o pai disse já não saber mais o que fazer. Ele contou que não foi o único a passar por isso na casa da família.

“Ontem o irmão e a cunhada, ele bateu nos dois. Anteontem chegou a quebrar o óculos do avô dele e foi preso, mas saiu da delegacia antes que o avô saísse”.

O rapaz é usuário de cocaína há aproximadamente 8 anos, segundo a família. Nesse período, o pai já fez de tudo e o internou algumas vezes, mas ele não se recupera.

“Querendo ou não estávamos cuidando dele. Já internamos, fugiu mais de 8 vezes só neste ano. Já tentou assaltar um policial, foi preso, jurou que não ia mais fazer nada e continua. Fica de cinco a seis dias na rua. Rouba lojas, aparece com drogas em casa”.

Drogas no bolso

Nesta quinta-feira, quando jogou o cadeado no pai, o rapaz estava com drogas, mas não foi preso. O homem comentou que seria melhor a prisão para o filho.

“Ele poderia ter sido preso por tráfico, estava com seis buchas de cocaína no bolso. Mas o policial falou que não poderia fazer nada porque ele estava em surto. Hoje em dia parece que está mais fácil ser bandido do que trabalhador. Se fosse preso seria melhor pra ele, pelo menos não perturbaria mais ninguém”.

“A vó dele nem fica em casa, prefere dormir no trabalho do que vir para a casa. Ele mostra o órgão genital para a cunhada. A droga está deixando ele doido. A gente não sabe mais o que fazer”.

A reportagem da Banda B procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.