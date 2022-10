Padrasto que ameaçava família com faca é preso por abusar e engravidar enteada

Um homem, de 52 anos, foi preso, pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo durante cumprimento de mandado de prisão nesta segunda-feira (17). Ele é acusado de estupro de vulnerável e violência psicológica contra mulher.

Ainda durante a prisão, a polícia localizou e apreendeu duas facas utilizadas pelo suspeito para amedrontar as vítimas.

O homem aterrorizava a própria esposa e os filhos do casal, todos menores de idade mediante ameaças e agressões físicas.

Durante investigações, foi constatado que ele havia estuprado e engravidado a enteada.

O Conselho Tutelar colaborou com as investigações com a informação de que as agressões físicas e verbais vinham acontecendo desde que a família havia se mudado para a cidade de Água Clara.

Foi apurado, inclusive, que o homem já havia estuprado outra menor do primeiro casamento.