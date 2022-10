Padrasto mata a tiros namorado de enteada e amigo

- Publicidade -

Dois jovens de 19 anos morreram a tiros, na noite deste domingo (2/10), na QR 512/514, Escola Classe (EC) 512, em Samambaia Sul. Segundo apuração da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito dos disparos não aceitava o relacionamento da enteada de 17 anos com uma das vítimas. A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.

De acordo com a investigação, os rapazes estavam sentados em duas cadeiras ouvindo música e fumando narguilé na frente de casa quando o autor de 33 anos passou de carro efetuando vários disparos com uma pistola. As vítimas morreram no local.

A Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegar no local, a equipe de socorro foi informada por populares que havia uma terceira vítima dos disparos. A mulher não foi encontrada.

Após o crime, o corpo de um homem, suspeito de ser o padrasto e autor dos disparos, foi encontrado com um tiro na cabeça na quadra 112 de Samambaia Sul, próximo ao local do duplo homicídio. A suspeita é de suicídio.