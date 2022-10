Padrasto é preso acusado de abusar a enteada de 14 anos; Veja vídeo

- Publicidade -

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (26), suspeito por estupro de vulnerável praticado contra a sua enteada, uma adolescente de 14 anos. O fato e a prisão ocorreram no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a vítima estava dormindo, e o padrasto se aproveitou da ocasião para cometer o ato libidinoso.

“Nós recebemos essa denúncia logo no início do expediente, ontem, e o abuso sexual tinha acabado de acontecer. A vítima foi acolhida, foi ouvida e as providências preliminares foram tomadas. Inclusive a equipe de investigação saiu de imediato até onde o fato tinha acontecido e encontrou o homem no local. Foi dado voz de prisão pra ele, e ele foi conduzido para a Depca”, informou Joyce.

Segundo a delegada, o homem vive há 4 anos com a mãe da adolescente.

“Ele convive com a família há cerca de 4 anos, é o padastro da menina, e desde dos 13 anos que ele já tentava alguma importunação sexual com toques, que eram repudiados pela adolescente. Então no dia de ontem, ele acabou aproveitando do momento em que a adolescente dormia pra abusá-la sexualmente. Ela denunciou de imediato e contou com a ajuda da irmã que estava no local e a encorajou. O que culminou em flagrante na prisão dele”.

A delegada ainda ressaltou, que a família fique atenta aos sinais que a criança começa a desenvolver após uma situação como esta.

“No primeiro momento, a família deve observar os sinais, as situações suspeitas, como nesse caso em que a irmã observou e não titubiou em denunciar. Isso tudo é importante no procedimento”.

O homem será encaminhado para audiência de custódia com pedido de conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva.

Veja vídeo: