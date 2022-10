Padrasto dormia com menina de 6 anos que era abusada por ‘proteção espiritual’

- Publicidade -

A Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, prendeu nesta segunda-feira (24) um homem de 56 anos. Ele é acusado de estupro da enteada de apenas 6 anos com quem dormia, com o consentimento da própria mãe da menina, de 48 anos.

O caso foi denunciado por vizinhos do casal que mora no bairro São Francisco, na cidade fronteiriça. Quando a polícia paraguaia chegou ao local, o homem tentou fugir, mas foi contido pelos agentes que participavam da diligência.

Durante a abordagem, o acusado confirmou as denúncias e justificou que dormia com menina motivado por um “dom espiritual”, que era usado para proteger sua família e amigos de malfeitores.

Agentes do Ministério Público, que também acompanhavam o caso, ouviram a menina que confirmou os abusos praticados pelo padrasto. Questionada, a mãe da vítima disse que ela dormia com seu marido, mas que nada de anormal acontecia.

Ainda segundo informações das autoridades paraguaias, exames realizados na menina comprovaram a existência de sinais de violência sexual. O casal foi preso e indiciado por estupro contra a menina de 6 anos, que passa por acompanhamento psicológico.