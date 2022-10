 Outubro Rosa: Servidoras da Seict assistem a palestra sobre prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama

Em alusão à campanha Outubro Rosa, de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) promoveu na quarta-feira, 19, em Rio Branco, uma palestra para as servidoras da pasta, ministrada por Eliene Alves da Silva, médica da família.

No Brasil, desde 2002 campanhas de conscientização sobre o tema são realizadas, porém, somente em 2018 o movimento se tornou lei federal, com o Outubro Rosa.

Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2022 já foram confirmados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no país.

“Todas as mulheres, independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres”, revela Eliene.

A ação da secretaria foi aprovada pelas servidoras. “A iniciativa é fundamental para despertar e trazer conhecimento para nós, mulheres”, diz Vanessa Alves, coordenadora do setor de Polo Digital da pasta.

As servidoras ainda participaram de uma palestra sobre a saúde mental da mulher, ministrada pela enfermeira e psicóloga Aldaysa Sampaio, chefe da Divisão de Promoção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Agência Acre