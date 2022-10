Os segredos sobre Jesus que a igreja católica tentou ocultar

- Publicidade -

O cristianismo é uma religião abraâmica monoteísta. Ela se centra na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Como se apresenta no Novo Testamento. Em suma, a fé cristã acredita essencialmente em Jesus como o Cristo, filho de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse para as pessoas não acumularem ou se apegarem demais aos ganhos materialistas.

Em paralelo com os textos bíblicos existem os livros apócrifos. Esse é um termo que vem do grego e significa “oculto”. Existem os apócrifos tanto do Antigo como do Novo Testamento.

Entre eles, há vários que são designados como evangelhos. Não se conhecia o chamado “Evangelho de Barnabé” até recentemente. Barnabé não foi um dos doze apóstolos, mas como o próprio manuscrito diz, ele foi escolhido como apóstolo pela comunidade para ocupar o lugar de Judas. Ele foi o companheiro de viagem de Paulo.

O cristianismo está cercado de mistérios que permanecem sem solução. O que diz o livro de Barnabé que a Igreja Católica tenta esconder? Onde Jesus esteve em seus anos perdidos? O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? Onde está a Arca da Aliança?

O manuscrito escrito por Barnabé foi uma das coisas ocultadas pela igreja católica. Isso porque ele nega a divindade de Cristo e nega que ele tenha sido crucificado. Além disso, ele afirma que Jesus é apenas um precursor de Maomé e prevê a vinda do fundador do Islamismo.

