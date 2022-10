“Os dois estão chorando”; Venê traz ‘bomba’ de última hora no Flamengo às vésperas da Libertadores

- Publicidade -

Neste sábado (29), o Flamengo entra em campo pela final da Copa Libertadores da América, disputando o título com o Athletico-PR, em duelo que será transmitido ao vivo pela Star+. A equipe comandada por Dorival Júnior está 100% focada e quer ter o mesmo sucesso que conseguiu na Copa do Brasil, mas busca resolver o jogo já no tempo normal, evitando clima de tensão.

No entanto, fora dos gramados, a situação pré-jogo vem sendo extremamente complicada para a Nação. Às vésperas da decisão, torcedores que adquiriram pacotes com a Outsider Tours seguem tendo problemas, conforme detalhou a Coluna do Fla: “Uma multidão se reuniu no Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira (28), para tentar embarcar para Guayaquil. No entanto, quando um representante da empresa responsável disse que não havia mais voos para o local, os rubro-negros perderam a paciência e a situação esquentou”, escreveu o portal.

