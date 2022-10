Os 26 convocados do Brasil na Copa do Mundo 2022: lista completa da seleção

- Publicidade -

Neymar, Thiago Silva, Richarlison, quem mais deve estar na lista de Tite para viajar ao Qatar?

O Brasil, cinco vezes campeão mundial, está nos preparativos finais para a Copa do Mundo de 2022, na qual vai buscar reencontrar a glória após 20 anos de jejum. E o time de maior sucesso na competição tem uma boa equipe para ir atrás do título no Qatar.

Desde o último título conquistado, em 2002, o Brasil caiu nas quartas de final em 2006, 2010 e 2018, além da dolorosa e histórica semifinal de 2014 contra a Alemanha, jogando em casa, quando ficou apenas na quarta colocação. Agora, porém, Tite tem uma seleção que pode mudar o cenário e voltar a vencer.

A expectativa cai sobre um grupo que mistura a experiência e a juventude, com nomes como Neymar, Vinícius Jr., Thiago Silva e Gabriel Jesus. Mas, para isso, será necessário começar passando por Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos, e então superar os maiores testes no mata-mata.

GOLEIROS A briga pelo gol do Brasil fica por conta de Alisson e Ederson, sendo que o goleiro do Liverpool teve a preferência de Tite nos últimos amistosos. Antes disso, a dupla chegou a revezar, inclusive ao longo da Copa América, na qual Weverton também participou. Além dos três favoritos, outras opções são Santos, do Flamengo, e Everson, do Atlético-MG. Nome Clube Alisson Liverpool Ederson Manchester City Weverton Palmeiras Santos Flamengo Everson Atlético-MG

DEFENSORES A defesa é um lugar em que o Brasil está bem servido. Na zaga, a dupla titular deve ser Thiago Silva e Marquinhos, mas Militão, Bremer e Gabriel Magalhães também aparecem como opções para Tite, enquanto vão se destacando em seus grandes clubes. Para as laterais, Alex Sandro e Danilo, ambos da Juventus, vêm sendo os titulares, mas Alex Telles e Emerson Royal, além de Daniel Alves, também são candidatos. Nome Clube Thiago Silva Chelsea Marquinhos Paris Saint-Germain Danilo Juventus Éder Millitão Real Madrid Renan Lodi Nottingham Forest Alex Telles Sevilla Alex Sandro Juventus Bremer Juventus Roger Ibañez Roma Dani Alves Pumas Emerson Royal Tottenham Gilberto Benfica Gabriel Magalhães Arsenal Felipe Atlético de Madrid



MEIO-CAMPISTAS E quando se trata de meio-campo, o Brasil também tem uma boa disputa, repleta de jogadores fortes. Casemiro e Fred devem ser os meio-campistas de sustentação, com Fabinho correndo por fora em busca de uma vaga no time titular. Enquanto isso, Paquetá e Coutinho podem oferecer mais criatividade. Gerson e Bruno Guimarães também buscam espaço na lista de convocados, mas Arthur sofreu uma lesão e já está oficialmente fora. Nome Clube Casemiro Manchester United Lucas Paquetá West Ham Fabinho Liverpool Fred Manchester United Éverton Ribeiro Flamengo Bruno Guimarães Newcastle United Philippe Coutinho Aston Villa Gerson Olympique de Marselha Douglas Luiz Aston Villa Allan Everton

ATACANTES A riqueza de opções para o ataque do Brasil é um dos grandes motivos pelo favoritismo da seleção de Tite para o título Mundial. Neymar, Vinícius Jr., Gabriel Jesus, Raphninha, Antony, Rcharlison e outras tantas possibilidade de uma lista que vai longe. E isso sem levar em conta nomes como Roberto Firmino e Gabriel Martinelli que já chegaram a ser testados. É justo dizer que essa lista é de dar inveja me vários treinadores. Nome Clube Neymar Paris Saint-Germain Roberto Firmino Liverpool Richarlison Tottenham Hotspur Vinicius Junior Real Madrid Antony Manchester United Raphinha Barcelona Matheus Cunha Atletico Madrid Rodrygo Real Madrid Pedro Flamengo Gabriel Jesus Arsenal Gabriel Martinelli Arsenal Gabriel Barbosa Flamengo Hulk Atletico Mineiro David Neres Benfica

PROVÁVEL TIME BASE