O temor é que a atitude violenta de Jefferson contra policiais seja percebida como uma agressividade intrínseca ao bolsonarismo.

Bolsonaro não deve se solidarizar com Jefferson, mas poderá usar o episódio para mostrar que o tratamento dispensado pelo STF a um ataque contra um ministro do tribunal seria mais duro do que o adotado quando o agredido é o presidente.

Metrópoles