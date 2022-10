Operador de máquina morre após cair em aterro e ser atropelado pelo próprio rolo compressor

Um operador de máquina de 47 anos morreu após cair às margens de um local onde ele fazia um aterro, em Goianésia, na região central de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após cair, a vítima foi atropelada pelo próprio rolo compressor que conduzia

O caso aconteceu na quinta-feira (13), na zona rural do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem caiu junto com o rolo compressor e foi atropelado após ser arremessado do maquinário.