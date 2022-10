Oficina de Plano de Ação de Auditoria é iniciada pela SEPLAG

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Controle Interno (Decoin), em parceria com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), iniciou nesta quinta-feira (13), a Oficina de Elaboração do Plano de Ação de Auditoria (PAA).

O PAA é um documento estratégico e operacional que sistematiza a execução das ações de controle, auditorias e fiscalizações planejadas para o exercício financeiro, elaborado com uma metodologia baseada em riscos aplicada à estrutura administrativa do órgão ou entidade.

Com duração de quatro encontros, o evento ministrado pelo chefe do Departamento de Planejamento da CGE, Cícero Antônio Ferreira Dias, tem o objetivo de capacitar os presentes na elaboração de um plano de auditoria e controle, levando em consideração a gestão de risco, que é uma estratégia que envolve trabalho preventivo de possíveis adversidades, visando sempre a melhoria dos processos internos.

“A oficina pretende capacitar de forma ativa os setoriais convidados, para que haja essa atuação voltada aos resultados com base em planilha de risco e relevância, dando uma segurança jurídica maior ao gestor e ao interesse público de modo geral”, afirma o chefe do Decoin da Seplag, José Luciano Sousa de Araújo.

A oficina conta com a presença de representantes do controle interno da Casa Civil, CGE, Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), e Seplag.

Fonte/ Agência de notícias do estado