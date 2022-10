Observe essas características e saiba como indentificar uma traição

- Publicidade -

A comunicação aberta é crucial em todo relacionamento saudável.

A conversa a dois é uma ótima maneira de se conectar emocionalmente com seu parceiro. Você sabia, por exemplo, que as perguntas que você faz a ele também podem revelar se essa comunicação é genuína ou se há houve uma traição? Saiba quais são as características e principais que todo parceiro dá quando foi infiel de alguma forma.

Quais são os sinais da traição?

Uma das primeiras reações das pessoas é relacionado à “sobrevivência” e “autodefesa”. Sendo assim, não é à toa que elas optam pela negação contínua. A questão é que, mesmo quando negam, ainda podemos ver alguns sinais de traição nas palavras, ações e linguagem corporal das. Veja alguns pontos que merecem a sua atenção.

Muito tempo (fixação compulsiva) em meios de comunicação eletrônicos;

Novos compromissos (podendo ser de trabalho ou de estudo para justificar a ausência);

Sinais físicos, como marcas, roupas, cheiros e outros detalhes;

Expressar uma segurança que antes não existia;

Um interesse repentino em você (causado por culpa).

Perguntas que seu parceiro pode evitar

Para trair, é necessária a ocultação de algumas ações. Manter uma mentira quando questionado diretamente sobre certas coisas se torna mais difícil. Um parceiro infiel frequentemente evita certos questionamentos em um esforço para esconder o seu relacionamento “extra”. Confira a seguir algumas dessas perguntas.

“Posso usar o seu telefone?”

É comum que não queiramos que outras pessoas vejam o celular para não acabar vendo pesquisas estranhas no histórico ou fotos pessoais. Os nossos parceiros, por outro lado, geralmente estão bem cientes de nossas peculiaridades. Sendo assim, se o seu companheiro evita que você usa o telefone, pode haver outra coisa em jogo.

“O que te manteve fora até tão tarde?”

Ainda que alguém não suspeite traição, vai se sentir um pouco nervoso se o parceiro sair e voltar tarde. Especialmente se não for possível saber onde eles estão. Se isso acontecer, um infiel pode evitar responder a perguntas que são tão naturais como essa.

Se isso se tornar frequente, fique ligado, pois as chances de as suas suspeitas estarem corretas cresce muito! Você deve ficar mais atento. Isso pode mesmo ser uma grande bandeira vermelha de que ele está te traindo. Muitas vezes, junto com a traição, há uma mudança repentina na maneira como ele te trata. Isso – por si só – já pode ser um indicador de algo suspeito.

“Você está me traindo?”

Essa é o clássico questionamento que muitos evitam fazer por medo. Porém eles têm mais medo ainda de responder! Os infiéis podem, muitas vezes, optar por desviar e mentir, mas mesmo que ele evite responder a pergunta, ainda pode dar uma indicação (linguagem corporal, palavras, contato visual e inquietação) de que foi infiel.