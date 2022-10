Obras do acesso terrestre que liga Feijó a Envira no Amazônas, são concluídas pela prefeitura e o estado

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e a Prefeitura de Feijó executaram a abertura do Ramal do Envira, que ligará o Acre ao Amazonas.

De acordo com o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca, os agentes técnicos da autarquia atuaram nos serviços de limpeza e reabertura em 55 quilômetros, com início na estrada vicinal na cidade de Feijó até a margem do Rio Jurupari, na divisa do Acre com o Amazonas.

“No Rio Jurupari é feita a travessia para chegar até a divisa com o Amazonas. É onde estamos. Ainda precisam ser feitos mais 8 quilômetros para ligação das estradas”, afirmou o diretor.

A ação contou com uma equipe formada por operadores de trator de esteira, um operador de retroescavadeira e auxiliares como mateiros, guias e mecânicos. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a estrada vicinal deve ser interligada em breve.

“É uma equipe dedicada que trabalha incansavelmente pelo sonho dessa estrada, pela ligação das cidades. Os serviços estão sendo executados em ritmo acelerado”, destacou o presidente do Deracre.

Fonte/ Agência do Acre