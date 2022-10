Obras da ‘Ponte da Sibéria’ recebe visita técnica da controladoria do estado

- Publicidade -

O controlador-geral do Estado do Acre, Luis Almir Brandão Soares, realizou uma nova visita técnica às obras da Ponte da Sibéria, em Xapuri, a convite do presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Iniciada em março, a previsão é de que a obra, no valor de R$ 40,7 milhões, seja concluída até o final de 2023.

A engenheira Lidiane Silva explicou que atualmente está sendo executa a infraestrutura, sendo que 100% das estacas raízes já foram fincadas.

Além disso, está sendo executado o bloco AP5, que totaliza 350m³ de concreto. São mais de 30 toneladas de aço e 4,2 mil sacas de cimento para a produção do concreto do bloco.

A equipe de engenharia e os operários trabalham dia e noite para realizar o mais rápido possível o sonho dos moradores de Xapuri, que esperam a construção da ponte há décadas.

“Todos nós estamos muito felizes em participar desse projeto, que é uma grande conquista da população de Xapuri. Essa ponte vai facilitar muito o transporte de produtos e o agronegócio do outro lado da Sibéria”, comentou a engenheira.

Lidiane Silva disse que fica com o “coração partido” ao ver o gado dentro de caminhões, esperando a vez para fazer a travessia de balsa.

“A população e nós da equipe técnica do Deracre somos muito gratos ao governador Gladson Cameli por estar cumprindo a promessa que fez”, acrescentou.

Fonte/ Jornal O Rio Branco