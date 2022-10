O Tempo Aqui afirma, outubro será marcado por temporais e altas temperaturas no Acre

- Publicidade -

Segundo o portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale, no mês de outubro às chuvas dobram de volume em relação ao mês anterior e será marcado por temporais, com ventanias, raios e queda pontual de granizo.

No período, as temperaturas são geralmente as mais altas do ano, mas também ocorrerá a penetrações de ar polar, que irá amenizar o calor, que devem girar em torno de 18 e 21ºC e as máximas, entre 31 e 34ºC, com extremos que podem chegar a 13 e 39ºC, no leste e no sul do estado.

No centro do Acre e no vale do Juruá, as mínimas oscilam entre 20 e 23ºC e as máximas, entre 32 e 35ºC. Assim, a tendência no mês de outubro é de chuvas dentro da faixa de normalidade, podendo ficar um pouco acima da média, enquanto a temperatura poderá ficar levemente abaixo da média.

“Algumas ondas polares irão penetrar no estado, provocando chuvas fortes, com alta probabilidade de temporais, com ventanias, raios e queda eventual e pontual de granizo”, informa.

AC 24 horas