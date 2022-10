O novo modelo da CNH é obrigatório? Confira os prazos de validade e as novas regras

- Publicidade -

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ganhou uma nova versão em todo o país, mais moderna e com novos dispositivos de segurança. O documento substitui o antigo com um padrão internacional, inclusive com direito à impressão das informações em três línguas.

A dúvida que surge agora entre os motoristas é sobre o prazo para substituição do documento: é preciso trocar a habilitação antiga pela nova agora? Entenda os prazos de validade e outros aspectos.

Emissão da nova CNH

De acordo com a determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não há necessidade de acelerar para obter o documento atualizado. A substituição ocorrerá de forma gradativa, à medida em que os brasileiros precisarem renovar ou tirar uma nova via.

Sendo assim, o condutor pode continuar utilizando sua CNH antiga normalmente, desde que ela esteja dentro do prazo de validade. Quando chegar a hora de renovar, ele terá acesso à nova versão.