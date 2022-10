O meio-campista Richard desmaia após receber forte bolada no rosto em partida entre Atlético-MG x Ceará e os médicos apontam concussão cerebral

- Publicidade -

Um lance chocante ocorreu no empate de 0 a 0 entre Atlético-MG e Ceará, pelo campeonato brasileiro.

Isso por que o lateral esquerdo do Galo, Dodô, acertou um chute tão forte que, no momento em que a boa atingiu o rosto do meio campista Richard, ele desmaiou imediatamente.

Percebendo a gravidade da situação ocorrida aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza interrompeu o jogo e chamou as equipes médicas que agiram no local e decidiram por colocar o atleta na ambulância visando encaminhá-lo a um hospital próximo ao estádio.

Segundo informação divulgada pelo Ceará, exames de imagem constataram que o jogador sofreu uma concussão cerebral por conta da bolada. Ou seja, o cérebro do atleta de 28 anos de idade balançou dentro da caixa craniana, causando o efeito imediato do desmaio.

Felizmente, o clube de Porangabussu agregou que Richard chegou ao hospital estando consciente da situação e, depois dos exames não apontarem qualquer lesão mais grave, ele reencontrou os companheiros para retornar junto à delegação para a capital cearense.

Fonte/ Portal Yahoo.com