O FIM DE UMA ERA: Messi confirma que Copa do Mundo do Catar será a última de sua carreira

O astro da seleção argentina Lionel Messi disse nesta quinta-feira (6) que a Copa do Mundo no Catar, em novembro e dezembro, “certamente” será a última de sua carreira.

“Sim, com certeza sim, com certeza será a última que vou jogar”, disse o capitão da Argentina em entrevista a uma plataforma de streaming.

“Eu conto os dias para a Copa do Mundo. Há ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo”, acrescentou.

Messi, de 35 anos, jogará no Catar a quinta Copa do Mundo de sua carreira e se tornará o argentino com mais participações, superando as quatro de Diego Maradona e Javier Mascherano.

Com a seleção argentina, ele disputou 19 partidas em Copas do Mundo, marcou 6 gols e a melhor colocação foi o segundo lugar conquistado no Brasil em 2014.

“Chegamos em um momento muito bom, com um grupo muito bem armado e muito forte, mas tudo pode acontecer em uma Copa do Mundo”, disse o atacante do Paris Saint-Germain.

“Não somos os principais favoritos, acho que há outras equipes que estão acima de nós hoje, mas estamos muito perto”, concluiu.

A Argentina, que chega ao maior evento do futebol depois de vencer a Copa América de 2021 e a Finalíssima de 2022, integra o Grupo C da fase de grupos da Copa do Mundo com Polônia, México e Arábia Saudita.

Fonte/ CNN BRASIL