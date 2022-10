O 4º certificado pela Adaf é o abatedouro de Boca do Acre ‘Frigo Nosso’

O abatedouro frigorífico de bovídeos Manaós Comércio de Carnes e Cereais Ltda.

‘Frigo Nosso’ é o quarto estabelecimento do Amazonas certificado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

A entrega do certificado aconteceu nesta quarta-feira (21/09), na sede do empreendimento, localizado na Avenida Mario Diogo de Melo, bairro Platô do Piquiá, no município de Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros de Manaus).

Considerada uma grande conquista para a expansão da economia do Estado, a certificação contou com a presença do superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Amazonas, Guilherme Pessoa e do diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, além de autoridades e empresários de Boca do Acre.

Criado em 2017, o Frigorífico Manaós Comércio de Carnes e Cereais tem como área de atividade o manejo de produtos cárneos e miúdos, com capacidade para abater 700 animais por dia. Miúdos congelados de bovinos (fígado, coração e língua) e carne congelada sem osso (carne industrial, cupim, bife do vazio e lombinho) são alguns dos produtos fabricados pelo estabelecimento.

Para alcançar a certificação, o estabelecimento enviou requerimento à Adaf, em março de 2021, quando a autarquia ainda nem havia aderido ao Sisbi, e cumpriu todos os critérios definidos no Ofício Circular nº 002 (http://www.adaf.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Requisitos.pdf), emitido pela Adaf em 4 de fevereiro deste ano. Para o sócio-proprietário do estabelecimento, João Félix, a certificação é resultado de uma caminhada iniciada há muitos anos. “Não tínhamos nem cem cabeças. Agora nosso frigorífico está apto para vender carne de qualidade para todo o Brasil. O Amazonas está de parabéns porque já entregou quatro certificados Sisbi. Muitos estados querem, e o Amazonas já está certificando”, comemorou.

De acordo com o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, a entrega do quarto Sisbi no Estado é prova de que é possível empreender e fomentar a economia local respeitando a legislação e garantindo a qualidade e inocuidade dos alimentos. “A cada certificação, a Adaf reforça o seu papel na defesa agropecuária e mostra aos demais empreendedores que é possível obter o Sisbi e ter acesso a novos mercados sem deixar de cumprir as boas práticas”, destacou.

Desde dezembro de 2021, após decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cabe à Adaf receber os requerimentos das empresas amazonenses interessadas em aderir ao Sistema Brasileiro e dar andamento ao processo de certificação.

Adesão

Estabelecimentos interessados em dar entrada no processo de adesão ao Sisbi-POA devem preencher o Requerimento de Adesão disponível no endereço eletrônico http://www.adaf.am.gov.br/sisbipoa/.

Após o envio do requerimento, uma auditoria documental é realizada pela equipe da Gipoa, e, comprovada a conformidade dos documentos, é avaliada a possibilidade de uma visita presencial ao empreendimento para a produção de um Relatório de Auditoria. Encerrada essa fase, um parecer técnico favorável ou desfavorável é emitido.

Fonte/ Jornal Opinião