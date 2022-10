Número de mortos após passagem do furacão Ian chega a 103 nos EUA

Após notícias de que havia perdido força, o fenômeno natural voltou a ganhar intensidade no último fim de semana, enquanto avançou para três outros estados: Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia. A informação é do Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês).

A maior parte das vítimas está reunida na Flórida, com 78 mortes contabilizadas nas jurisdições costeiras adjacentes dos condados de Lee e Charlotte, e outros 21 óbitos relatados por autoridades de nove condados. Forças de segurança da Carolina do Norte contabilizam ao menos quatro mortes no estado.

Os moradores do estado continuam sofrendo com cortes de energia, fortes ventos, ondas e chuva torrencial. Em entrevista à Fox News nessa segunda-feira (3), o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse esperar inúmeras mortes causadas pelo furacão Ian. Entretanto, ele reforçou que as equipes de resgate não param de trabalhar.

“Eu estive em um dos abrigos e me encontrei com mulheres que tem 85, 90 anos que sobreviveram e estão contando as próprias histórias. Eles estão muito agradecidos pelo apoio de todos que estão ajudando nosso estado. Aos que doaram e se voluntariaram, saibam que as pessoas que foram impactadas por isso, que perderam tudo, estão muito agradecidas.”