Número de inscritos no concurso do INSS deve ser divulgado até o fim do mês

As inscrições para o concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão encerradas e agora a expectativa fica para a divulgação do número de inscritos.

O Direção Concursos entrou em contato com a autarquia, que informou que os dados devem ser divulgados até o final de outubro.

O Cebraspe, banca organizadora responsável pelo certame, também falou sobre o prazo para publicação do número de inscritos e, segundo a empresa, acontecerá depois do último dia de pagamento da taxa, estipulado para 21 de outubro.

Vale lembrar que o período para as inscrições chegou a ser prorrogado, após o site do Cebraspe apresentar instabilidade. Veja aqui!

A entrega de documentos também teve a data estendida até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de outubro de 2022, para aqueles que realizaram a inscrição em tempo hábil. Confira detalhes!

Concurso INSS – panorama

O concurso INSS foi publicado e oferece 3.373 oportunidades, sendo 1.000 vagas imediatas e as demais em cadastro reserva, para o cargo de Técnico do Seguro Social, de nível médio.

As provas objetivas estão marcadas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022 e o salário inicial é de R$ 5.905,79, composto pelos seguintes vencimentos:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Resumo Concurso INSS

Banca organizadora: Cebraspe

Cargo ofertado: Técnico do Seguro Social

Escolaridade: nível médio

Salários: iniciais de R$ 5.905,79

Vagas: 3.373

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Inscrições: 16/9 a 4/10

Provas objetivas: 27/11

Confira o edital