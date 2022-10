Novo tomógrafo tem instalações iniciadas na Fundhacre

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) iniciou o processo de instalação do novo tomógrafo da unidade hospitalar.

O aparelho concederá um embasamento maior à equipe médica e a todos os profissionais que acompanham o quadro clínico dos pacientes.

O equipamento, que é avaliado em mais de R$2.2 milhões, foi adquirido por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser), com recursos do Banco Mundial.

“A Fundhacre está em processo de finalização da instalação do novo tomógrafo. Vieram três equipes para fazer a montagem, que é feita em etapas, e nós já estamos na última.

É um aparelho que será de grande benefício para a nossa população, além de contribuir para os pacientes internados, que não precisam se deslocar até outra unidade para fazer o exame de tomografia”, afirma a presidente em exercício da Fundhacre, Duciana Araújo.

Fonte/ Portal agencia.ac.gov