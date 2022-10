Novo Pix pode acabar com os cartões de crédito e débito? 

- Publicidade -

Desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020, as transações financeiras entre as pessoas está mais simples. Por meio dele, as pessoas podem transferir valores de qualquer lugar em qualquer horário, sem ter que pagar tarifa por isso. Diante disso, de início havia a previsão de que as transações via DOC ou TED acabariam. Porém, há uma previsão de que o Pix poderia ganhar o espaço do cartão de crédito. Abaixo, entenda todos os detalhes.

Pix pode acabar com os cartões?

Em suma, ainda está para acontecer a revolução no setor financeiro, por meio de uma modalidade do Pix: o Pix Garantido. Essa nova modalidade deve ter o lançamento em breve, e com ela, os usuários vão poder parcelar as suas transações sem precisar ter dinheiro em saldo. E assim, deve funcionar de forma semelhante ao cartão de crédito.

O cartão de crédito ainda é a principal fonte de receita das maquininhas, bem como um dos pilares que os bancos possuem com os seus clientes. Ele ainda é o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros no instante de fazer uma compra no comércio virtual e físico.

Durante o primeiro trimestre de 2022, o valor contabilizado pelas compras feitas no crédito em todo o Brasil foi de R$ 478,5 bilhões. Isso representa mais que o dobro do visto pelo cartão de débito, que somou R$ 235,4 bilhões. As informações são da Abecs, a associação que representa as empresas do setor.

Funcionamento do PIX Garantido ocorre assim

Será possível fazer um agendamento na modalidade PIX Garantido, por meio do seu aplicativo bancário.

O banco realiza uma análise para conferir se o usuário tem limite de crédito suficiente para fazer a compra e faz a confirmação.

Quando a data de pagamento chegar, o banco debitará o saldo.

Por fim, se o usuário não tiver saldo, vai ter que pagar com juros até que zere o débito.

Por fim, o impacto que isto causará no mercado de maquininhas vai depender das regras determinadas para o uso do Pix Garantido. E se o cartão de crédito perder espaço, vai ser normal que as empresas do setor sintam pressão na sua receita.

Fonte: Seu Credito Digital