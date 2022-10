Novo amor de Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, falou sobre o que vive com o médico: “É uma relação leve”

- Publicidade -

Thales Bretas esta vivendo um amor leve com o cantor Silva. Após perder o marido em 2021 para a Covid, o humorista Paulo Gustavo, o dermatologista está conhecendo melhor o artista há pelo menos sete meses.

Em uma aparição no Rock in Rio, Silva falou do romance com Thales Bretas: “É uma relação muito leve, a gente está se conhecendo. As pessoas botam essa pressão, sinto um pouco dessa pressão. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo mesmo”.

Apesar de manterem a discrição no início, eles sempre receberam muito apoio dos fãs. Sobre esse carinho inesperado, Silva comentou que está feliz. “As pessoas são super fofas e carinhosas com a minha história e com a do Thales. ‘Quero que ele seja muito feliz’, é o que eu mais escuto.”, disse.

O Brasil chorou junto com Thales Bretas a morte de Paulo Gustavo, e agora, mais de um ano depois da morte do humorista, o público apenas espera que o médico seja feliz de novo. Estão todos na torcida para que o romance com Silva vá adiante.

TV Foco